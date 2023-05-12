В городе Камешково Владимирской области вынесен приговор лжетеррористу. Выяснилось, что ещё 5...

В городе Камешково Владимирской области вынесен приговор лжетеррористу.Выяснилось, что ещё 5 ноября 2022 года в посёлке Новки мужчина решил «отомстить» полицейским (вспомнив ряд «неприятных историй» о них), позвонив по номеру вызова экстренных служб «112» и сообщив о том, что заминирован магазин. Правда, адрес, мужчина решил не указывать. Видимо, чтобы все службы «хорошенько поработали».Сотрудники полиции незамедлительно выехали в посёлок Новки и обследовали три магазина. К счастью, информация о минировании не подтвердилась.И уже в дальнейшем выяснилось — что же на самом деле произошло. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, накануне звонка в полицию, мужчина целый день распивал спиртное вместе с другом. И в какой-то момент, разозлившись, придумал вот такое «развлечение».В итоге свою вину в преступлении («заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенно из хулиганских побуждений») он признал полностью.Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com