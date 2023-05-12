В Коврове перед судом предстанет местная жительница, которая потратила все деньги с банковской...

В Коврове перед судом предстанет местная жительница, которая потратила все деньги с банковской карты возлюбленного.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы.В феврале, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, она забрала у своего нового возлюбленного (сожителя) банковскую карту и мобильный телефон.Сняв со счёта 350 000 рублей, женщина выкинула карту, а также избавилась от телефона.В течение месяца ковровчанка смело тратила деньги на одежду, ночные клубы, новый гаджет и пр.При задержании женщина свою вину признала и даже передала новый телефон бывшему возлюбленному. Правда, долг всё равно остался не погашен.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: pxfuel.com