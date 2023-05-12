В Коврове Владимирской области местный житель продавал взрывные устройства. Как стало известно,...

В Коврове Владимирской области местный житель продавал взрывные устройства.Как стало известно, УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УМВД России выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Коврова (1974 года рождения), причастного к незаконному сбыту взрывных устройств.Следствием установлено, что мужчина ещё в октябре 2022 года незаконно продал гранаты РГД-5 в комплекте со взрывателем УЗРГМ. За устройства злоумышленник получил 5 000 рублей.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов в ноябре 2022 года СО МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222.1 УК РФ.Ковровский городской суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления. Ему назначено лишение свободы на 4 года (с отбыванием в исправительной колонии строгого режима) и штраф - 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области