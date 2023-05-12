25-летнего жителя соседнего региона будут судить за хранение наркотиков, сообщили в УМВД по Владимирской области. Парня поймали в начале весны в Гороховецком районе. Полицейские остановили

25-летнего жителя соседнего региона будут судить за хранение наркотиков, сообщили в УМВД по Владимирской области. Парня поймали в начале весны в Гороховецком районе. Полицейские остановили автомобиль «Лада», на котором ехал обвиняемый. При досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины за поясом пакетик с белым порошком. Как выяснили эксперты-криминалисты, там был мефедрон, массой на несколько доз.