Женщина страдает целым рядом хронических заболеваний.

Жительницу Гороховца обеспечили льготными лекарствами только после вмешательства прокуратуры. До этого она оплачивала лечение из своего кармана.Женщина страдает целым рядом хронических заболеваний. Однако местная больница не обеспечила её бесплатными медикаментами. Пациентка была вынуждена покупать таблетки за свой счёт.Она пожаловалась в прокуратуру, которая подала в Гороховецкий районный суд иск с целью обязать минздрав выдать ей необходимые препараты, а также взыскать затраты на за самостоятельную терапию.Справедливость восстановлена. Женщину обеспечили лекарствами и вернули деньги.