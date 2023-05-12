В Камешково готовятся к строительству многофункциональной спортивной площадки. Объект будет включать в себя зоны для игры в мини-футбол, волейбол, а также два баскетбольных поля. Зимой

В Камешково готовятся к строительству многофункциональной спортивной площадки. Объект будет включать в себя зоны для игры в мини-футбол, волейбол, а также два баскетбольных поля. Зимой площадку можно будет переоборудовать для игры в хоккей и катания на коньках. По проекту объект будет оснащен воротами для игры в хоккей, футбол, баскетбольными стойками, а также защитными сетками, современной