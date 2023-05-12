В Кольчугино задержали жителя Московской области, который выращивал коноплю на чердаке дачного домика. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Сотрудники

В Кольчугино задержали жителя Московской области, который выращивал коноплю на чердаке дачного домика. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Сотрудники полиции изъяли у него почти килограмм готовой к употреблению марихуаны и более килограмма высушенных наркосодержащих частей растения конопли. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом