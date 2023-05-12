В Кольчугино задержали жителя Московской области, который выращивал коноплю на чердаке дачного домика. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Сотрудники
<a href="https://33live.ru/novosti/12-05-2023-v-kolchugino-muzhchina-vyrashhival-konoplyu-na-cherdake.html" target="_blank">В Кольчугино мужчина выращивал коноплю на чердаке</a> - В Кольчугино задержали жителя Московской области, который выращивал коноплю на чердаке дачного домика. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Сотрудники
[url=https://33live.ru/novosti/12-05-2023-v-kolchugino-muzhchina-vyrashhival-konoplyu-na-cherdake.html]В Кольчугино мужчина выращивал коноплю на чердаке[/url] - В Кольчугино задержали жителя Московской области, который выращивал коноплю на чердаке дачного домика. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Сотрудники