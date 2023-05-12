В Коврове местная жительница украла у своего сожителя телефон и банковскую карту. Как установило следствие, 42-летняя женщина узнала, что её возлюбленный накануне получил крупную сумму денег

В Коврове местная жительница украла у своего сожителя телефон и банковскую карту. Как установило следствие, 42-летняя женщина узнала, что её возлюбленный накануне получил крупную сумму денег на банковский счёт: мужчина продал недвижимость. После этого злоумышленница решила украсть карту, а вместе с ней и телефон, чтобы приятель не узнал о списании средств через СМС. Женщина обналичила