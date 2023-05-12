В Коврове местного жителя с очаговым туберкулёзом насильно отправили на лечение. Как рассказали в прокуратуре, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Его поставили на учёт с

В Коврове местного жителя с очаговым туберкулёзом насильно отправили на лечение. Как рассказали в прокуратуре, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Его поставили на учёт с диагнозом очаговый туберкулез верхних долей легких, прогрессирующее течение. В 2022 году больной лежал в стационаре во Владимире, но после этого от дальнейшего лечения отказался. По результатам проверки установлено,