В Ковровском районе прокуратура добивается организации освещения на автодороге. Как сообщает...

В Ковровском районе прокуратура добивается организации освещения на автодороге.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, на участке автодороги «Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмеровка» («проходящей через село Смолино»), отсутствует стационарное освещение.Страдают водители и местные жители. Данный факт увеличивает и вероятность возникновения ДТП.Официально сообщается, что в Ковровский городской суд направлено исковое заявление об обязании ГБУ ВО «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» организовать стационарное электрическое освещение на данном участке автомобильной дороги.Уточняется, что устранение нарушений находится на контроле городского прокурора.Фото: pxfuel.com