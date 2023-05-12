Несколько областей России охватили крупные пожары. На данный момент в 10 регионах Центрального федерального округа установлен особый противопожарный режим. Владимирская область в их числе.

Несколько областей России охватили крупные пожары. На данный момент в 10 регионах Центрального федерального округа установлен особый противопожарный режим. Владимирская область в их числе. В Забайкальском крае потушили уже 7 лесных пожаров. Один их них разгорелся на площади в тысячу гектаров. В Забайкалье направили дополнительно свыше 100 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны. Напряженная обстановка в Еврейской автономной