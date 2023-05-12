Во время посадки рейса Сочи-Москва в аэропорту Шереметьево неизвестные ослепили экипаж самолета лучом лазера. Следует отметить, что данный инцидент не повлиял на посадку ..

Во время посадки рейса Сочи-Москва в аэропорту Шереметьево неизвестные ослепили экипаж самолета лучом лазера. Следует отметить, что данный инцидент не повлиял на посадку самолета.Отмечается, что двух пилотов ослепли на высоте 3 мили (4,8 километра). При этом им удалось посадить самолет без происшествий, сообщает . Журналисты направили запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево для уточнения информации.