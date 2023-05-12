В Муроме прокуратура обязала предпринимателя заключить трудовой договор с работницей, которой...

В Муроме прокуратура обязала предпринимателя заключить трудовой договор с работницей, которой выплачивалась «серая зарплата».Выяснилось, что 1 февраля текущего года предприниматель из округа Муром неофициально принял на работу женщину. Она стала трудиться в должности продавца разливных напитков.Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в нарушение требований законодательства трудовой договор с женщиной не был заключен.При проверке выяснилось, что и сама зарплата за февраль и март 2023 года была ниже установленного минимального размера оплаты труда.Прокурором в отношении предпринимателя были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ («уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора») и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («неполная выплата в установленный срок заработной платы»).В итоге виновному назначили штраф. И предпринимателю внесено представление, по результатам которого с работником был заключен официальный трудовой договор. Недостающую часть зарплаты женщине всё же выплатили.Фото: pxfuel.com