Владельца магазина оштрафовали.

В Муроме прокурор пресёк факт «серой занятости» и занижения зарплаты. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В начале февраля муромлянку взяли на работу в магазин разливных напитков. Однако трудовой договор с женщиной не заключили. Кроме того, за февраль и март она получила жалованье ниже МРОТ.На предпринимателя завели два административных дела, оштрафовали, а также заставили его заключить с работником трудовой договор и выплатить полный оклад за первые два месяца.