Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить срок лишения прав за нетрезвое вождение на скоростных трассах.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с предложением ужесточить в России наказание за вождение в нетрезвом виде по скоростным дорогам.Он напомнил, что сейчас за пьяное вождение или передачу управления нетрезвому лицу предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5–2 года. При этом законом не учитываются обстоятельства совершения правонарушения. Как отметил Орлов, одно дело, когда нетрезвый водитель перегоняет машину на другое место во дворе, другое – когда едет на ней по скоростной трассе."Прошу Вас оценить целесообразность <...> ужесточения наказания (введения штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 4 лет) за управление транспортным средством <...> в состоянии опьянения на трассе с допустимой скоростью движения от 100 километров в час", – написал в своем обращении Орлов.