В Селивановском районе мужчина ударил друга ножом в спину, после того, как тот заступился за девушку. Конфликт случился, когда компания вместе распивала спиртные напитки. Следствием

В Селивановском районе мужчина ударил друга ножом в спину, после того, как тот заступился за девушку. Конфликт случился, когда компания вместе распивала спиртные напитки. Следствием установлено, что трое друзей и девушка собрались в частном доме в селе Малышево. В какой-то момент осужденный оскорбил гостью. Тогда один из мужчин вступился за подругу. Видимо, это разозлило хозяина