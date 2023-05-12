Они будут проданы с молотка новому хозяину.

В Судогодском районе конфисковали 14 гектаров заброшенных сельхозземель. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.Специалисты ведомства пытались ввести надел в сельхозоборот, но владелец угодий так и не начал поднимать целину. С 2019 по 2021 год ему выносились предписания об устранении нарушений. Однако на протяжении нескольких лет участок зарастал сорняками, кустами и деревьями. Собственника даже оштрафовали, но всё без толку.Надзорный орган направил в адрес министерства имущественных и земельных отношений региона документы с целью инициировать процедуру изъятия территории. Судогодский районный суд поддержал позицию чиновников. Земли будут проданы с молотка новому хозяину.