Интересы жителей близлежащих к трассе населенных пунктов уже учтены в плане расширения дороги – заявили в Упрдоре. Речь идет о проекте капитального ремонта трассы Владимир-Суздаль, участок

Интересы жителей близлежащих к трассе населенных пунктов уже учтены в плане расширения дороги – заявили в Упрдоре. Речь идет о проекте капитального ремонта трассы Владимир-Суздаль, участок должны расширить до четырех полос, а также сделать новые разворотные петли. Вот только жителям сел и деревень, которые располагаются вдоль дороги, план Упрдора не нравится. Они жалуются на то, что