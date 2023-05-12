Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения в отношении водителя, который 10 мая в нетрезвом виде устроил аварию с «перевертышем» на Октябрьском проспекте и скрылся с

Октябрьский районный суд города Владимира избрал меру пресечения в отношении водителя, который 10 мая в нетрезвом виде устроил аварию с «перевертышем» на Октябрьском проспекте и скрылся с места ДТП. Напомним, 10 мая произошло ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась на крышу и врезалась в отбойник. Виновник аварии скрылся с места аварии, поскольку был