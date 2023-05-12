Образовательное телешоу «Классная тема!» громко заявило о себе на телеканале «Культура» в прошлом году.

Образовательное телешоу «Классная тема!» громко заявило о себе на телеканале «Культура» в прошлом году. Благодаря креативному формату и широкой географии педагогов-участников (от Камчатки до Калининграда и ДНР) оно собирало у экранов телевизоров огромную аудиторию. В прямом эфире учителя соревновались в смекалке, умении необычно и интересно преподнести свой профильный предмет, а также демонстрировали свои профессиональные ноу-хау.В 2022 году на отборочный тур подали заявки шесть тысяч педагогов. 35 из них вышли в полуфинал, в том числе и Александр Журавлев — учитель физики школы № 8 г. Владимира. К сожалению, среди семерых финалистов, выбранных народным голосованием, его не оказалось. Однако победителем проекта стал именно «физик» — учитель из города Нальчик Аслан Кашежев.— Коллеги-педагоги Владимирской области! Приглашаю самых творческих, креативных и талантливых учителей региона к участию в новом отборочном туре телепроекта «Классная тема». Год назад мне удалось стать полуфиналистом этого увлекательного конкурса. Новые эмоции, знания и знакомства ждут всех, кто пройдёт отборочные задания и снимет видеовизитку о своей педагогической деятельности. Престиж профессии педагога растёт с каждым годом! Заявите о себе с помощью уникального проекта телеканала «Россия» и Минпросвещения России, — призвал Александр Журавлев.Принять участие в телешоу могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы. Главный приз — авторская программа на федеральном канале. Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. Подать заявку можно до 20 июня через мини-приложение в социальной сети