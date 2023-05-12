Владимирские школьники привезли солидный комплект наград с двадцать вторых Молодёжных Дельфийских...

Владимирские школьники привезли солидный комплект наград с двадцать вторых Молодёжных Дельфийских игр России.Губернатор Александр Авдеев встретился с победителями и дипломантами двадцать вторых Молодёжных Дельфийских игр России. В этот раз они собрали больше двух с половиной тысяч участников со всей страны. Наш регион представляли шестнадцать юных исполнителей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Вы представляли область, область не первый раз завоёвывает награды, и мы очень надеемся, что вы, как люди, которые посвящают себя творчеству, будете получать от этого удовольствие, а мы будем гордиться тем, что у нас такие творческие люди.Наша делегация привезла солидный комплект наград. Золотую медаль за "Художественное чтение" получила студентка 4-го курса Владимирского областного колледжа культуры и искусства Екатерина Трофимова. "Бронзой" в номинации "Эстрадный вокал" отмечен учащийся Детской школы Владимирского областного музыкального колледжа Матвей Ульев. Помимо этих наград, четыре участницы из региона получили специальные дипломы. Глава региона вручил им и их наставникам благодарственные письма Правительства Владимирской области. И предложил в следующем году брендировать униформу нашей команды под главное событие - тысячелетие Суздаля.Матвей Ульев, учащийся Детской музыкальной школы Владимирского областного музыкального колледжа:- Ожиданий было очень много, всё же хотелось занять призовое главное место. Но третье место, есть к чему стремиться. Оцениваю своё выступление хорошо, показал всё, на что был способен.