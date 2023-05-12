Он встретился с вице-губернатором Дмитрием Лызловым и лидером местного отделения ЛДПР Сергеем Корнишовым.

Владимирскую область посетил бизнесмен и политик Виктор Бут. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Он встретился с вице-губернатором Дмитрием Лызловым и лидером местного отделения ЛДПР Сергеем Корнишовым.«Это мой первый визит во Владимир. Прекрасный город с богатой историей. Особое внимание хочу уделить промышленности. Сейчас её развитие как никогда важно для страны. Мы должны добиться технологического суверенитета. Главное, чтобы ваша область использовала все возможности для развития производства», - подчеркнул Виктор Бут.Напомним, что после освобождения из заключения в США и возвращения в Россию он вступил в ЛДПР. Другие подробности визита Виктора Бута не раскрываются.