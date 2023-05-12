Владимирскую область посетил предприниматель и политик Виктор Бут. Член партии ЛДПР встретился с...

Владимирскую область посетил предприниматель и политик Виктор Бут. Член партии ЛДПР встретился с замгубернатора Дмитрием Лызловым, а также со студентами и предпринимателями. Почему человек, который по ложному обвинению провел в американской тюрьме 15 лет стал легендой еще при жизни, расскажет Александр Сыпченко.- У нас в стране наверное уникальные возможности так как у нас есть все и ресурсы и территория, а самое главное люди. Это самая главная наша ценность.На западе этого человека называют "оружейный барон", в России Виктор Бут - наглядный пример стойкости и борьбы за справедливость. Наша страна добивалась его освобождения более 15 лет. Также высказываются предположения, что Виктор Бут выполнял за границей секретную миссию, но это закрытая информация. Сегодня все обвинения в отношении предпринимателя и политика сняты. Визит во Владимир для него первый. Главными направлениями для развития региона он считает промышленность и сельское хозяйство. Стать членом ЛДПР он решил сразу после освобождения.Виктор Бут, предприниматель, член партии ЛДПР:- Мне очень близка позиция основателя партии Жириновского, который всегда защищал и простой народ, говорил всегда правду и вот эта позиция патриотизма, позиция подхода ко всему с такой державной стороны особенно сейчас, когда идет СВО.После встречи с замгубернатора Дмитрием Лызловым и лидером местного отделения ЛДПР Сергеем Корнишовым, Виктор Бут познакомился со студентами Технологического колледжа. Сегодня у многих молодых людей- неверное представление о Западе, говорит политик. Осудить человека по надуманному обвинению на десятки лет - прекрасно вписывается с американскую демократию. Для многих история жизни Виктора Бута, стала настоящим открытием. Политик также планирует посетить ключевые предприятия региона, чтобы обсудить вопросы развития бизнеса. В субботу, 13 мая, на улице Железнодорожной 25 пройдет творческая встреча с владимирцами.Сергей Корнишов, координатор владимирского регионального отделения ЛДПР:- Сейчас в условиях проведения СВО нужно максимальное сделать внимание на оборонно-промышленный комплекс, у нас есть ряд предприятий, которым нужно уделить внимание, оказать возможно помощь.Эту артезианскую воду, высокого качества, разливает предприятие из ковровского района, несколько тысяч бутылок уже отправили в зону СВО. Камуфляжная форма от местного текстильного предприятия также входит в перечень самого необходимого на передовой. Как наладить логистику и сделать бизнес менее затратным? Виктор Бут с радостью поделился своим опытом с молодыми предпринимателями. Ведь только заручившись поддержкой профессионалов, можно добиться победы, как в политике так и в бизнесе.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир