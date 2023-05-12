Постановление о завершении отопительного сезона подписал глава администрации Дмитрий Наумов.

Во Владимире 12 мая окончательно отключат отопление в учреждениях соцсферы. о завершении отопительного сезона подписал глава администрации Дмитрий Наумов.Напомним, что первоначально теплоснабжение отключили 24 апреля. Однако после похолоданий и жалоб горожан на низкие температуры в школах и детских садах власти вернуть тепло в организации. В последние дни в областном центре установилась тёплая , поэтому решено полностью завершить отопительный сезон.