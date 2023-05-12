Он проведёт под стражей 10 суток.

Во Владимире арестовали водителя, спровоцировавшего ДТП с перевернувшейся машиной. Решение принял Октябрьский районный суд.Напомним, что авария произошла 10 мая на Октябрьском проспекте. В УМВД по Владимирской области пояснили, что водитель Hyundai, который ехал со стороны Лыбедской магистрали, не уступил дорогу «Ситроену». После столкновения французская иномарка перевернулась. Виновник ЧП скрылся с места происшествия, но был задержан полицией. Как оказалось, автомобилист был пьян.Постановлением суда он признан виновным в случившемся и арестован на 10 суток. В «перспективе» — крупный штраф и лишение водительского удостоверения.