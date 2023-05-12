Во Владимире маршрутка №5 пополнила автопарк пластмассовых моделей. А что с настоящими...

Во Владимире маршрутка №5 пополнила автопарк пластмассовых моделей. А что с настоящими автобусами?Как продвигается во Владимире реформа общественного транспорта?Если собрать в одном месте все пластмассовые модельки владимирских автобусов и троллейбусов, получится неплохой автопарк из десятков машин. И большинство - точные мини-копии самых разных маршрутов. На днях свое место в необычном гараже занял реалистичный макет, созданный школьником из Гусь-Хрустального Иваном Овсянниковым. Такие брендированные «ГАЗельки» ходят во Владимире по кольцевому маршруту. В отличие от них «пятерка» в размере 1:24 на улицы областного центра, увы, не выйдет.фото Ивана ОвсянниковаПри этом общественного транспорта во Владимире катастрофически не хватает. В часы пик салоны автобусов переполнены, на остановках — толпа. Пассажиры не могут утром спокойно добраться на работу, а вечером уехать домой. Жители города жалуются в социальных сетях.«На Мира не уехать… да вообще никуда не уехать. Автобусы кончились», - пишет подписчик группы «PRO Транспорт» Владимир News» и прилагает фотографию информационного табло в качестве доказательства.фото «PRO Транспорт» Владимир News»И такие сообщения появляются каждый день. Люди вынуждены сначала ждать на остановке по 20-30 минут, а потом тесниться в дороге. Зимой коллапс с подвижным составом в администрации Владимира объяснили морозами. Якобы из-за холодов не все автобусы заводились. Но с наступлением тепла ситуация лучше не стала, более того, транспорт начал дымиться в пути или просто ломаться, кажется, на ровном месте.«20с сломался в Добром, до дома опять не доехали», - пишут анонимные пользователи социальных сетей.«Ребёнок опоздал на занятия в ДТЮ, простоял на остановке минут 20 с 10:30, а на горизонте нет ни 23, ни 11. Яндекс показывает, что оба автобуса едут только в Доброе! Полный ужас и безобразие», — жалуются пользователи интернета.«Время 10 утра, а с линии из-за поломок сошли уже 3 автобуса», - отмечают подписчики группы «PRO Транспорт» Владимир News»На деле от времени года проблема уже давно не зависит. Подвижного состава в городе мало, а тот, что есть, устарел не только морально, но и физически. И вот уже власти на самом высоком уровню признают: каждый второй автобус и троллейбус выработали свой ресурс.«Сейчас во Владимире работают больше 230 автобусов на 35 маршрутах, порядка 59 троллейбусов — и половина этого подвижного состава нуждается в мгновенной замене», - отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в марте этого года.фото Данила ЛобановаСнять напряжение должны сто новых автобусов: 40 на газомоторном топливе и 60 на дизельном. Все разной вместимости. Заявка на их приобретение уже подана в федеральное министерство. Каждый стоит от 15 до 20 миллионов рублей. В общей сложности на обновление автопарка потребуется от 1,5 до 2-х миллиардов.«Ни город, ни область самостоятельно это не потянут, поэтому федеральное правительство реализуют закупку с помощью государственной транспортной лизинговой компании. Лизинг сроком на 7 лет, подорожание составит около 7%. Так мы заменим примерно половину всего подвижного состава по автобусам», - говорит глава региона.В дальнейшем, предполагают власти, пополнять автопарк можно будет постепенно по мере изнашивания транспорта. Но когда точно новые автобусы выйдут на линию - пока вопрос. На данный момент регулярно обновляется только пластмассовый транспорт в парках коллекционеров. И некоторые модели не сразу отличишь от оригинала.фото Данила ЛобановАвтобус 23-го маршрута автор мини-копии Данила Лобанов сделал в соотношении 1:43. Все двери можно отрыть и закрыть. Функциональна крышка капота и люк с предохранителями. Чтобы подробно изучить модель, он сначала просто катался на общественном транспорте, а потом устроился на маршрут кондуктором. Сейчас, правда, уже не работает.«Раньше покупал готовые модели, перекрашивал. Но в продаже таких моделей, как ходят по Владимиру, почти нет. Поэтому стал мастерить сам. Основа автобусов сделана из пластика, пол салона из картона, все остальное — бумага. В автобусе много мелких деталей, например, педали, швабра, вымпелы. На них ушло много времени», - рассказывает Данилафото Данила ЛобановЗимой вместе с экипажем хорошо знакомого для себя маршрута Данила организовал на линии работу новогоднего рейса в колпаке Деда Мороза. Он колесил по городу почти весь декабрь. Все атрибуты праздника активисты купили за свой счет. В салоне работала почта зимнего волшебника. Жителям города предлагали оставить свои пожелания в необычном блокноте. Нашлись и те, кто попросил у сказочного персонажа наладить работу городских автобусов и троллейбусов.фото Данила ЛобановаСработало или нет, но сейчас руководители на всех уровнях все чаще говорят о необходимости срочно модернизировать общественный транспорт в областном центре. В начале мая на эту тему подробно высказался в своем телеграм-канале и глава города Дмитрий Наумов. Он подчеркнул, просто закупить сто автобусов - не панацея. Надо изменить всю систему. На разработку комплексной схемы выделят 11 миллионов рублей. Деньги пойдут в том числе на изучение пассажиропотока.«Мы решили разработать новую маршрутную сеть. Для начала проектировщики проанализируют действующую схему, инфраструктуру, тариф, расположение остановок, состояние автопарка. На основании мониторинга подрядчик предложит оптимальную сеть движения автобусов и троллейбусов. Помимо этого, отдельный график разработают для зимнего периода, дачного сезона, выходных и праздничных дней, -отметил градоначальник. - Я уверен, что это позволит вывести работу общественного транспорта Владимира на новый уровень. Изменения позволят сократить интервалы движения в отдаленные районы и сократить время в дороге. От этого окажутся в выигрыше все. Пассажиры получат транспорт, в котором удобно перемещаться по городу, а перевозчики смогут стать более рентабельными»Давно не секрет, большинство маршрутов, которые сегодня есть в городе, были разработаны десятки лет назад и не соответствуют современным реалиям. Транспортная доступность многих новых микрорайонов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Например, жители Мосино и Лунево только мечтают о регулярном графике движения. Строятся новые предприятия и торговые центры, но добраться до них на общественном транспорте — проблема.фото Данила ЛобановаЧтобы скорректировать маршрутную сеть, власти спросят мнения тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Дмитрий Наумов уже призвал владимирцев подключиться к транспортной реформе. Свои предложения можно оставлять в комментариях под его видео в телеграмме «Дмитрий Наумов. Официально».Среди амбициозных задач на ближайшее будущее: обновление автопарка, модернизация транспортной сети, обустройство выделенных полос для общественного транспорта, расширение дорог и решение кадровых проблем. В городе элементарно не хватает водителей.При этом, все понимают, транспорт может заменить личный автомобиль и стать привлекательным только в том случае, если каждый день человек может проехать одно и тоже расстояние за одно и тоже время. Гарантированное время прибытия — это то, что в нашем городе пока не реализовано. Однако, несмотря на все сложности, ежегодно на автобусах передвигаются 49 миллионов пассажиров, еще 14 миллионов выбирают для себя троллейбус.В прошлом году рогатому транспорту во Владимире исполнилось 70 лет. К юбилею появилась точная копия самого популярного в городе 8 маршрута. Размер макета 1:43. Двери открываются, штанги поднимаются, в салоне включается свет, а на кресле беспечно потягивается рыжий кот. В жизни так, увы, не бывает. Автобусы и троллейбусы большую часть дня ходят битком. Мест нет. И это проблема, которую, хочется верить, наконец-то начали решать. Дело, кажется, все-таки сдвинулось с мертвой точки.фото Данила ЛобановаАвтор: Александра Павлова