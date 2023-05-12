Известный владимирский уличный художник Мишкин нарисовал на стене бизнес-центра «Фабрика» на улице Сакко и Ванцетти новый арт-объект – девушку под зонтом на фоне небоскребов. По словам

Известный владимирский уличный художник Мишкин нарисовал на стене бизнес-центра «Фабрика» на улице Сакко и Ванцетти новый арт-объект – девушку под зонтом на фоне небоскребов. По словам художника, обычно рисующего в стиле культуры 90-х годов, этот объект – часть коллаборации с уличным фотографом space.r, прошедшей около 3-4 лет назад. «И сейчас пришло время внедрить часть того