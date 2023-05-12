На территории есть недостатки в обустройстве инфраструктуры, которые необходимо устранить.

Во Владимире реновация парка «Добросельский» завершится до конца года. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов.Накануне глава администрации провёл на территории сквера рабочую встречу.«Есть моменты, которые нужно доработать. Более детального внимания требует процесс озеленения пространства. Есть недостатки в обустройстве инфраструктуры, которые необходимо устранить. К середине июня будет готова входная группа. Комплексное благоустройство планируется завершить в этом году», - резюмировал Дмитрий Викторович по итогам поездки.Напомним, что за предыдущие годы в «Добросельском» уже проложили основные коммуникации, возвели прогулочные аллеи, установили цветочные клумбы, построили открытый ФОК, большой детский городок, велосипедные дорожки, огороженную площадку для выгула собак, смонтировали ограждение и систему видеонаблюдения.