Во Владимире сотрудница почты проворачивала мошеннические схемы с поддельными страховыми выплатами. Женщина изготавливала бланки для страховых выплат, а потом вносила в них фиктивные

Во Владимире сотрудница почты проворачивала мошеннические схемы с поддельными страховыми выплатами. Женщина изготавливала бланки для страховых выплат, а потом вносила в них фиктивные паспортные данные и сведения о дате рождения. После этого ей оставалось только подделать подпись. Действуя по такой схеме, мошеннице удалось похитить из кассового аппарата 291 450 рублей. После проведённого расследования женщину задержали.