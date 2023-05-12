Во Владимире сотрудница почты украла более 290 000 рублей.
Об этом сообщает пресс-служба...
Во Владимире сотрудница почты украла более 290 000 рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда. Выяснилось, что оператор связи отделения почтовой связи Владимира №17 целый месяц изготавливала бланки электронного перевода денежных средств для страховой выплаты.
Оператор вносила в документы фиктивные сведения о дате рождения и даже паспортные данные вымышленных людей. После этого она лично их подписывала.
В итоге сотрудница почтовой службы похитила из кассового аппарата 291 450 рублей 14 копеек.
Далее она просто потратила деньги «по своему усмотрению».
В ходе судебного заседания подсудимая вину признала. Сообщается, что женщина в содеянном раскаялась.
Октябрьским районным судом оператору было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Правда, уточняется, что с рассрочкой на 6 месяцев.
Фото: pxfuel.com