Во Владимире сотрудница почты украла более 290 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба...

Во Владимире сотрудница почты украла более 290 000 рублей.Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда. Выяснилось, что оператор связи отделения почтовой связи Владимира №17 целый месяц изготавливала бланки электронного перевода денежных средств для страховой выплаты.Оператор вносила в документы фиктивные сведения о дате рождения и даже паспортные данные вымышленных людей. После этого она лично их подписывала.В итоге сотрудница почтовой службы похитила из кассового аппарата 291 450 рублей 14 копеек.Далее она просто потратила деньги «по своему усмотрению».В ходе судебного заседания подсудимая вину признала. Сообщается, что женщина в содеянном раскаялась.Октябрьским районным судом оператору было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Правда, уточняется, что с рассрочкой на 6 месяцев.Фото: pxfuel.com