Во Владимире традиционное шествие выпускников по центру города пока не планируется – дали понять в мэрии. И добавили – все еще может измениться. Последний звонок владимирские выпускники

Во Владимире традиционное шествие выпускников по центру города пока не планируется – дали понять в мэрии. И добавили – все еще может измениться. Последний звонок владимирские выпускники отметят 23 мая. Уже известно, что для них подготовят торжественное мероприятие на Соборной площади. Во Владимире из школ выпускаются почти 1700 одиннадцатиклассников, а всего выпускников в регионе –