Снимки новой работы он опубликовал в соцсетях.

Во Владимире уличный художник Мишкин разрисовал электрический щит на улице Сакко и Ванцетти. Снимки новой работы он в соцсетях.Граффити появились в районе бизнес-центра «Фабрика» на улице Сакко и Ванцетти, дом №50. На рисунке изображена девушка, стоящая под зонтом на фоне урбанистического пейзажа. Работа выполнена по мотивам снимков одного из городских фотографов.«Четыре года назад мы со Space.r. организовали первую совместную выставку. Это часть нашей общей коллаборации», - пояснил Мишкин.