Мэр Владимира Дмитрий Наумов подписал указ об окончании отопительного сезона в школах и детских садах. Уже 13 мая батареи образовательных учреждений станут холодными. Напомним,

Мэр Владимира Дмитрий Наумов подписал указ об окончании отопительного сезона в школах и детских садах. Уже 13 мая батареи образовательных учреждений станут холодными. Напомним, отопительный сезон закончился 24 апреля, но 5 мая пришлось вернуть тепло в социальные учреждения. Это было связано с временным похолоданием погоды на майские праздники. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!