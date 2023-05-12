Во Владимире виновника недавнего ДТП с «перевёртышем» арестовали на 10 суток. Напомним, недавно мы...

Во Владимире виновника недавнего ДТП с «перевёртышем» арестовали на 10 суток.Напомним, недавно мы рассказывали о ДТП, которое произошло 10 мая в городе Владимире на Октябрьском проспекте: https://vladtv.ru/society/144419/По информации ГИБДД, водитель «Хендай Солярис» врезался в «Ситроен». А тот, в свою очередь, перевернулся от удара.Водители не пострадали, а вот машина тогда получила серьезные повреждения.Известно, что водитель - виновник ДТП пытался скрыться, но его задержали. Мужчина оказался пьян.Сегодня (12 мая 2023 года) мировым судьей участка № 4 Октябрьского района города Владимира водитель был привлечен к административной ответственности.Постановлением от 11 мая 2023 года он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. Мужчине назначен арест на 10 суток.Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.Фото: Группа ВКонтакте overhearauto33