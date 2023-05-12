Во владимирских поликлиниках отказывают делать прививки от кори. Жители областного центра жалуются...

Во владимирских поликлиниках отказывают делать прививки от кори.Жители областного центра жалуются на то, что им отказываются делать прививки от кори в поликлинике, ссылаясь на отсутствии вакцины. Наш корреспондент Вера Куликова разбиралась в этой ситуации.-Алло! Здравствуйте! Это регистратура?-Да!Поликлиника номер 4 ?- Каманина, 6.-Скажите, а у вас есть вакцина от кори? Можно привиться?-Нету!-А нам в Роспотребнадзоре сказали, что есть!-Нету.-Давно ее нет?-Ну пока вот нету. Ничего не говорят, что привезли!Провести вакцинацию от кори на территории всех регионов рекомендовал Роспотребнадзор. Причина- вспышка этого заболевания в Самарской и Новосибирской областях, республиках Дагестан и Северная Осетия. Сейчас крупные очаги там локализованы. Но чтобы ситуация не повторилась в других территориях, им предложено провести комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводятся они и у нас в области. Сейчас ситуация с заболеваемостью корью, по словам сотрудников Роспотребнадзора, спокойная. Ни одного случая заболевания не зарегистрировано. Последний раз корь в нашей области выявили в 2020-м году- два случая.Юлия Каркаваниди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Мы знаем, что лучшая защита против этой инфекции-это вакцинация. Вакцинируются против кори двукратно. Это детки в год и ревакцинация происходит в 6 лет.Главный государственный санитарный врач России подписал постановление о проведении кампании по, так называемой, подчищающей иммунизации против кориЮлия Каркаваниди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Это люди, которые не болели корью, кто не был привит против кори, либо был привит однократно. А также так категория граждан, которая не имеет сведений прививались ли они?!Во Владимирскую область вакцина прибыла. Это вторая поликлиника города Владимира.Татьяна Манагарова, врач-инфекционист поликлиники № 2 г. Владимира:-Вот холодильник, где хранится вакцина, где соблюдается температурный режим. Вот 10 доз мы пробили через компьютер для вакцинации, кто захочет у нас.По словам главного внештатного специалиста-терапевта областного Министерства здравоохранения Елены Овчинниковой, чтобы провести ревакцинацию и подчищающую вакцинацию от кори в нашем регионе, потребуется 8 200 доз.Елена Овчинникова, главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Владимирской области, главный врач поликлиники № 2 г. Владимира:- А сейчас поступило?- Сейчас поступило 3 тысячи. Ожидаем все остальное в ближайшее время.Вакцинацию делают детям с 12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет. Далее, до 35 лет вакцинация по прививочному нацкалендарю показана всем гражданам, если они не болели, были привиты однократно или не вакцинировались. От 35 до 50 лет прививку делают в основном, группам особого риска.Елена Овчинникова, главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Владимирской области, главный врач поликлиники № 2 г. Владимира:- Это люди транспортной сферы, работники общеобразовательных учреждения, медицинские работники, работники, кто вахтовым методом работают и после 55 лет делается всем людям, кто вообще не имеет сведения о вакцинации или находился в очаге, то есть по эпидемическим показаниям. Если к нам придет пациент придет, мы обязательно его привьем.Конечно, если у него нет никаких противопоказаний. Кстати, иммунитет после прививки от кори действует 25 лет. И прежде чем делать прививку, врачи-инфекционисты советуют сделать иммунофлуоресцентный анализ.Татьяна Манагарова, врач-инфекционист поликлиники № 2 г. Владимира:- И там покажут есть антитела или нет. Есть дифферентное значение и есть сколько у человека , если оно меньше референтного значения значит уже имунная система забыла.Подчищающая иммунизация будет проводиться в России до 31 декабря 2023 года. Кстати, в 4 поликлинику вакцина от кори поступит уже в понедельник. Об этом нам сообщили в Минздраве области.Вера Куликов, Алексей Ковалев. Вести-Владимир.