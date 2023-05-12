Во Владимирской области 12 мая выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 2 ..

Во Владимирской области 12 мая выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 2 человека подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском, Собинском, Александровском и Селивановском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185512 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51384 заболевших во Владимире, 21960 - в Ковровском районе и 20151 - в Муроме