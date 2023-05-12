Во Владимирской области мужчина порезал приятеля, который пытался защитить девушку.
В ночь с 26 на...
Во Владимирской области мужчина порезал приятеля, который пытался защитить девушку.
В ночь с 26 на 27 ноября прошлого года компания молодых людей отдыхала в селе Малышево Владимирской области. Трое мужчин и одна девушка распивали спиртные напитки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В какой-то момент один из мужчин (ранее судимый) стал оскорблять присутствующую девушку. Другой же молодой человек наоборот — начал её защищать.
Разозлившись, ранее судимый мужчина схватил кухонный нож и напал на приятеля: сначала ударил оружием ему в лицо, а затем в спину.
В ходе судебного заседания установлено, что злоумышленник уже совершал аналогичное преступление. Оказалось, это был рецидив.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии строгого режима.
Фото: pxfuel.com