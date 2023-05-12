Прощание с усопшей состоялось 12 мая в Храме Успения Пресвятой Богородицы на улице Красноармейской.

В Муроме умерла медик с 56-летним стажем Эльвира Емельянова. Об этом сообщили в минздраве Владимирской области.Она родилась в 1938 году в Коврове. В 1962 году окончила Ивановский мединститут. В том же году начала работать участковым терапевтом. С 1967 по 1984 год занимала должность заместителя главврача Муромской ЦРБ. С 1984 по 1990 годы возглавляла учреждение. Неоднократно избиралась депутатом райсовета. Много времени уделяла улучшению медицинского обслуживания и обучению молодых врачей. Свой трудовой путь завершила в 2018 году. Награждена знаком «Отличник здравоохранения».Прощание с усопшей состоялось 12 мая в Храме Успения Пресвятой Богородицы на улице Красноармейской.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким медика.