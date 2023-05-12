Владимирская область демонстрирует минимальный за три года рост промышленного производства по итогам 1 квартала 2023-го. Такой вывод можно сделать по опубликованным статистическим данным на

Владимирская область демонстрирует минимальный за три года рост промышленного производства по итогам 1 квартала 2023-го. Такой вывод можно сделать по опубликованным статистическим данным на сайте «Владимирстата». Там представлен индекс производства в промышленности в регионе по итогам первых трех месяцев текущего года. Этот показатель отображает то, как меняются объемы товаров, выпущенных предприятиями, по отношению к показателям