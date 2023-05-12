Российский бизнесмен и политик Виктор Бут (ЛДПР) 12 мая посетил Владимирскую область, где встретился с первым заместителем Губернатора Дмитрием Лызловым и лидером Владимирского отделения

Российский бизнесмен и политик Виктор Бут (ЛДПР) 12 мая посетил Владимирскую область, где встретился с первым заместителем Губернатора Дмитрием Лызловым и лидером Владимирского отделения ЛДПР Сергеем Корнишовым. Члены регионального правительства рассказали Виктору Буту о социально-экономическом развитии региона, о сложившихся промышленных кластерах, о культуре и достижениях Владимирской области. «Это мой первый визит во Владимир – прекрасный