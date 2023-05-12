Водителю - рецидивисту из Владимирской области назначен реальный срок. Судогодским районным судом...

Водителю - рецидивисту из Владимирской области назначен реальный срок.Судогодским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя.В ходе разбирательства установлено, что мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, снова сел за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Автомобиль «УАЗ» был остановлен в поселке Улыбышево сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. В результате проверки специальным прибором на выявление алкоголя, концентрация этилового спирта превысила допустимую норму в 3 раза.Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А также лишение прав на срок 2 года 6 месяцев.Фото www.pxfuel.com