Водителю - рецидивисту из Владимирской области назначен реальный срок.
Судогодским районным судом...
Водителю - рецидивисту из Владимирской области назначен реальный срок.
Судогодским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя.
В ходе разбирательства установлено, что мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, снова сел за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Автомобиль «УАЗ» был остановлен в поселке Улыбышево сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. В результате проверки специальным прибором на выявление алкоголя, концентрация этилового спирта превысила допустимую норму в 3 раза.
Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А также лишение прав на срок 2 года 6 месяцев.
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