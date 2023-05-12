Выпускники школы Мир в Доброграде рассказали как проходит подготовка к ЕГЭ. Уже через две недели...

Выпускники школы "Мир" в Доброграде рассказали как проходит подготовка к ЕГЭ.Уже через две недели одиннадцатиклассники напишут первый экзамен ЕГЭ. Для большинства учеников баллы важны для поступления в вуз, но только не для выпускников школы "Мир" в Доброграде - благодаря успешному участию в олимпиадах у них есть привилегии при поступлении. Какие? Об этом в нашем интервью.Мария Козлова, ученица 11 класса школы "Мир" г. ДоброградАлексей Артюшин, ученик 11 класса школы "Мир" г. Доброград