Выпускники владимирских школ в 2023 году чаще всего выбирают профессии, связанные с IT и медициной.Родители выпускников из Владимира приняли участие в опросе сервиса SuperJob. Дети стали чаще прощаться со школой после 9 класса и уходить в колледжи и училища, об этом рассказали 26% родителей. Это больше, чем когда-либо. При этом и абитуриенты университетов, и поступающие в средние профессиональные учебные заведения чаще всего выбирают профессии в IT и медицине.О том, что после окончания школы их ребенок намерен продолжить обучение в вузе, сообщили 48% родителей. О том, что ребенок собирается поступить в среднее учебное заведение, рассказали 26% опрошенных. О готовности ребенка пойти работать сразу после выпускного бала рассказали 6% родителей.Среди абитуриентов вузов самая популярная сфера в 2023 году — информационные технологии: в IT специальность собираются дети 27% опрошенных. На втором месте — врач (15%), на третьем — инженер (11%). Дети 5% респондентов готовятся к поступлению на экономиста. По 4% родителей рассказали о планах ребенка получить профессии юриста, дизайнера, архитектора и тренера.Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказал каждый четвертыйопрошенный (24%). У каждого девятого (11%) ребенок собирается учиться на медсестру, медбрата или фельдшера, у 10% — на юриста, по 6% сообщили о планах детей получить специальность учителя, строителя, автомеханика и квалифицированного рабочего.Фото www.pxfuel.com