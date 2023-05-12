Люди не боятся умереть от трупного яда Жанны Фриске.

Люди не боятся умереть от трупного яда Жанны Фриске.Российская певица Жанна Фриске скоропостижно скончалась в 2015 году спустя время после рождения единственного сына Платона. Глиобластому у певицы выявили еще во время беременности. Артистка больше года боролась с раком, но недуг оказался агрессивным, и любимица миллионов россиян ушла. Хотя семья артистки не скрывала диагноз звезды, смерть Жанны Фриске стала сильным ударом для ее поклонников.Толпы фанатов до сих пор устраивают паломничества к ее могиле на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе и осыпают место захоронения Жанны Фриске цветами, свечами и игрушками.По словам охранников кладбища, люди постоянно идут к могиле Жанны Фриске. Могила певицы видна издалека, ее можно заметить по характерной серой арке и памятнику, возвышающемуся над надгробием. Статуя выполнена из бронзы и представляет из себя образ самой Фриске.Как выяснилось, к могиле Жанны Фриске идут не только почтить ее память, но и попросить личного счастья. Отчаявшиеся встретить свою любовь мужчины и женщины верят, что Фриске даст им надежду на личное счастье. Фактически люди делают из певицы народную святую и даже берут снег с ее могилы зимой. Судя по всему, они растапливают его и употребляют в пищу...