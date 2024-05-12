18 мая в Коврове пройдёт акция «Посади сирень памяти предков» Ковровский историко-мемориальный...

18 мая в Коврове пройдёт акция «Посади сирень памяти предков»Ковровский историко-мемориальный музей решил не оставаться в стороне от Дня парков, но совместить это празднование с Международным Днем музеев.18 мая (с 14.00 до 15.00) в парке состоится акция «Посади сирень памяти предков».Как отмечают в пресс-службе музея, известный писатель Сергей Никитин, чьи родственники захоронены на территории этого парка, вспоминая свое детство в автобиографической повести «Падучая звезда», писал так:«…Бабушка величественно выплывала из церкви, и они прямо с паперти вступали в яркие движущиеся тени кладбищенских берез, в щебетание птиц, в запущенную пестроту трав и цветов, пробираясь по узким тропинкам к могиле, где лежал Митин дедушка. Над ней густым зеленым клубом вздымался огромный куст сирени…».Приглашают всех неравнодушных к истории родного города 18 мая 2024 года с 14.00 до 15.00 с саженцем сирени в Ковровский историко-мемориальный парк.По окончании мероприятия (в 15:00) для всех желающих будет проведена экскурсия по парку.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; https://kovrov-museum.ru