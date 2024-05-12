Гитарист-виртуоз и советник по культуре Владимирской области Роман Мирошниченко победил в...

Гитарист-виртуоз и советник по культуре Владимирской области Роман Мирошниченко победил в международном конкурсеВладимирский гитарист Роман Мирошниченко стал победителем конкурса International Songwriting Competition (ISC). Об этом рассказали в пресс-службе регионального Правительства.Пройдя отбор из более чем 14000 записей из более чем 120 стран мира, музыкант добился результата в категории «Instrumental» благодаря композиции «Bodhran's Magic».Отмечается, что в записи трека приняли участие солисты Камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии, скрипач Чарли Бишарат, перкуссионист Гумби Ортиз, мультиинструменталист из Дании Хенрик Андерсен, а также бас-гитарист Олег Канаков.Победители были объявлены в Нашвилле, США. Жюри ISC возглавляют легендарные музыканты, среди которых группа Mariah Carey, Tom Waits, Jack Dejohnette, Danilo Perez, Stanley Jordan и другие.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области