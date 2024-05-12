За 215 млн рублей выставлен горнолыжный комплекс «Заячья гора».

В поселке Садовый под Владимиром выставлен на продажу горнолыжный комплекс «Заячья Гора» за 215 млн рублей, согласно объявлению на сайте «Авито». В стоимость входит трехэтажное здание с цокольным этажом и незавершенным банным комплексом.На первом этаже находятся прокат спортивного инвентаря и туалеты, на втором – кафе и административные помещения, а на третьем этаже расположен зал для банкетов и развлекательных мероприятий на 300 человек.