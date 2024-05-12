К каким докторам жители Владимирской области могут записаться самостоятельно, без участкового...

К каким докторам жители Владимирской области могут записаться самостоятельно, без участкового врача?В соответствии с федеральными нормативными документами, методическими рекомендациями ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России для субъектов РФ определен порядок записи к врачам.Самозапись доступна к следующим специалистам:Врач-терапевт участковый,Врач-педиатр участковый,Врач общей практики,Врач-оториноларинголог,Врач-офтальмолог,Врач-акушер-гинеколог,Врач-стоматолог-терапевт,Врач-стоматолог детский,Врач-стоматолог,Врач-хирург,Врач-детский хирург,Врач-фтизиатр,Врач-психиатр-нарколог,Врач-психиатр детский (подростковый),Врач-уролог,Врач-дерматовенеролог,Врач-эндокринолог,Врач-детский эндокринолог,Зубной врач,Фельдшер (фельдшер участковый).Запись доступна следующими способами:- кол-центр 122;- портал Госуслуги;- инфоматы в медицинских организациях;- региональный портал https://33.k-vrachu.ru/ или мобильное приложение «К Врачу».К остальным специалистам запись доступна только через участкового врача.Фото: https://33.k-vrachu.ru/