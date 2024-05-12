К каким докторам жители Владимирской области могут записаться самостоятельно, без участкового...
К каким докторам жители Владимирской области могут записаться самостоятельно, без участкового врача?
В соответствии с федеральными нормативными документами, методическими рекомендациями ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России для субъектов РФ определен порядок записи к врачам.
Самозапись доступна к следующим специалистам:
Врач-терапевт участковый,
Врач-педиатр участковый,
Врач общей практики,
Врач-оториноларинголог,
Врач-офтальмолог,
Врач-акушер-гинеколог,
Врач-стоматолог-терапевт,
Врач-стоматолог детский,
Врач-стоматолог,
Врач-хирург,
Врач-детский хирург,
Врач-фтизиатр,
Врач-психиатр-нарколог,
Врач-психиатр детский (подростковый),
Врач-уролог,
Врач-дерматовенеролог,
Врач-эндокринолог,
Врач-детский эндокринолог,
Зубной врач,
Фельдшер (фельдшер участковый).
Запись доступна следующими способами:
- кол-центр 122;
- портал Госуслуги;
- инфоматы в медицинских организациях;
- региональный портал https://33.k-vrachu.ru/ или мобильное приложение «К Врачу».
К остальным специалистам запись доступна только через участкового врача.
Фото: https://33.k-vrachu.ru/