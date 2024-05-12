Как владимирцам оплатить налоги несовершеннолетнего с помощью «Семейного доступа»?
В пресс-службе...
Как владимирцам оплатить налоги несовершеннолетнего с помощью «Семейного доступа»?
В пресс-службе администрации Владимира сообщили о возможности управления налогами за ребенка через свой «Личный кабинет для физических лиц» (Налоговая служба).
Напомним, дети являются такими же гражданами нашей страны, как и взрослые. Налоговый кодекс говорит о том, что все резиденты РФ (то есть те, кто прожил в стране более 183 дней за 12 месяцев подряд) должны уплачивать налоги:
с доходов (обычно НДФЛ выплачивает работодатель);
на имущество физических лиц;
транспортный;
земельный.
Функция «Семейный доступ», позволяет родителям совершать все необходимые платежи без необходимости переключения между различными аккаунтами. Это упрощает процесс уплаты налогов и обеспечивает более удобный и эффективный контроль за налогами ребенка.
Для подключения функционала необходимо иметь доступ к ЛК ФЛ родителя и ребенка.
Важно: родителю и ребенку старше 14 лет войти в ЛК ФЛ можно с помощью подтвержденной учетной записи от Госуслуг.
Кроме того, получить доступ к личным кабинетам можно, обратившись в любой налоговый орган вне зависимости от места постановки.
Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями при условии предъявления свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность представителя.
Для регистрации несовершеннолетнего ребенка необходимо:
1. В личном кабинете родителя выбрать «Добавить пользователя»,
2. Ввести логин (ИНН) ребёнка,
3. Нажать «Отправить запрос»,
4. Подтвердить запрос в ЛК ФЛ несовершеннолетнего.
Для оплаты налоговых платежей за ребенка необходимо воспользоваться списком в разделе «Налоги», в котором выбрать фамилию, имя и отчество ребенка. В этом же разделе также можно посмотреть информацию о деталях начислений, проверить налоговое уведомление и историю проведенных операций.
Оплатить налоги можно:
- С помощью банковской карты,
- Через онлайн-банк,
- В банке, распечатав квитанцию.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений