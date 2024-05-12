Как владимирцам оплатить налоги несовершеннолетнего с помощью «Семейного доступа»? В пресс-службе...

Как владимирцам оплатить налоги несовершеннолетнего с помощью «Семейного доступа»?В пресс-службе администрации Владимира сообщили о возможности управления налогами за ребенка через свой «Личный кабинет для физических лиц» (Налоговая служба).Напомним, дети являются такими же гражданами нашей страны, как и взрослые. Налоговый кодекс говорит о том, что все резиденты РФ (то есть те, кто прожил в стране более 183 дней за 12 месяцев подряд) должны уплачивать налоги:с доходов (обычно НДФЛ выплачивает работодатель);на имущество физических лиц;транспортный;земельный.Функция «Семейный доступ», позволяет родителям совершать все необходимые платежи без необходимости переключения между различными аккаунтами. Это упрощает процесс уплаты налогов и обеспечивает более удобный и эффективный контроль за налогами ребенка.Для подключения функционала необходимо иметь доступ к ЛК ФЛ родителя и ребенка.Важно: родителю и ребенку старше 14 лет войти в ЛК ФЛ можно с помощью подтвержденной учетной записи от Госуслуг.Кроме того, получить доступ к личным кабинетам можно, обратившись в любой налоговый орган вне зависимости от места постановки.Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями при условии предъявления свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность представителя.Для регистрации несовершеннолетнего ребенка необходимо:1. В личном кабинете родителя выбрать «Добавить пользователя»,2. Ввести логин (ИНН) ребёнка,3. Нажать «Отправить запрос»,4. Подтвердить запрос в ЛК ФЛ несовершеннолетнего.Для оплаты налоговых платежей за ребенка необходимо воспользоваться списком в разделе «Налоги», в котором выбрать фамилию, имя и отчество ребенка. В этом же разделе также можно посмотреть информацию о деталях начислений, проверить налоговое уведомление и историю проведенных операций.Оплатить налоги можно:- С помощью банковской карты,- Через онлайн-банк,- В банке, распечатав квитанцию.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений