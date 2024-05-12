Кто чаще рождается во Владимирской области? Апрельские аисты удивили Пресс-служба Министерства по...

Кто чаще рождается во Владимирской области? Апрельские аисты удивилиПресс-служба Министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области опубликовало свежую информацию о рождаемости за апрель.В апреле 2024 года ЗАГСами Владимирской области составлено 648 записей актов о рождении (мальчиков – 322, девочек – 326).Традиционно мальчиков рождается немного больше, чем девочек. Однако в прошлом месяце численный перевес был на стороне новорожденных малышек.Отмечается, что последний раз аналогичная ситуация фиксировалась в декабре 2022 года.Чаще всего мальчиков называли Иван, а девочек – Анна.В областном центре зарегистрирована 261 запись акта о рождении, а в городах и районах области – 387.Это интересно!В апреле 2024 года чаще всего мамами становились женщины в возрасте 28 лет, а мужчины отцами – в 32 года.57% молодых родителей воспользовались суперсервисом Госуслуг «Рождение ребенка».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; https://vk.com/public205991960