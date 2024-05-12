Кто чаще рождается во Владимирской области? Апрельские аисты удивили
Пресс-служба Министерства по...
Кто чаще рождается во Владимирской области? Апрельские аисты удивили
Пресс-служба Министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области опубликовало свежую информацию о рождаемости за апрель.
В апреле 2024 года ЗАГСами Владимирской области составлено 648 записей актов о рождении (мальчиков – 322, девочек – 326).
Традиционно мальчиков рождается немного больше, чем девочек. Однако в прошлом месяце численный перевес был на стороне новорожденных малышек.
Отмечается, что последний раз аналогичная ситуация фиксировалась в декабре 2022 года.
Чаще всего мальчиков называли Иван, а девочек – Анна.
В областном центре зарегистрирована 261 запись акта о рождении, а в городах и районах области – 387.
Это интересно!
В апреле 2024 года чаще всего мамами становились женщины в возрасте 28 лет, а мужчины отцами – в 32 года.
57% молодых родителей воспользовались суперсервисом Госуслуг «Рождение ребенка».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; https://vk.com/public205991960